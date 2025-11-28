Автор «Очень странных дел» рассказал, как правильно настроить телевизор для просмотра шоу

Один из создателей сериала «Очень странные дела» Росс Даффер поделился настройками телевизора, которые надо отключить для качественного просмотра пятого сезона знаменитого шоу. Гайд по настройке экрана шоураннер опубликовал на своей странице в соцсетях.

Даффер подчеркнул, что у разных телевизоров имеются разные дисплеи. Однако есть и общие функции, которые он назвал «мусорными» — всё потому, что, по его мнению, они делают изображение менее качественным. Даффер отметил, что необходимо перейти в «расширенные настройки изображения» и отключить ненужные функции

Отключение ненужных функций для просмотра пятого сезона «Очень странных дел»:

Динамическую контрастность

Суперразрешение

Усиление контуров

Цветовой фильтр

Шумоподавление

Функцию TrueMotion или SmoothMotion

Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал 27 ноября на стриминговом сервисе Netfllix — для зрителей стали доступны первые четыре серии. Премьера следующих трёх эпизодов состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.