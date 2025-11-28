Композитор «Побега из Шоушенка» напишет музыку для «Звёздных войн» с Райаном Гослингом

На подкасте On Film гостем стал режиссёр фильма Star Wars Starfighter («Звёздные войны: Истребитель») Шон Леви. Он рассказал, кто напишет музыку для предстоящей картины.

Автором саундтрека выступит Томас Ньюман — он известен по музыке к таким картинам, как «Побег из Шоушенка», «007: Координаты «Скайфол», «В поисках Немо» и «1917». Шон Леви заявил, что Ньюман — настоящий маэстро. Он рад поработать с таким композитором, который создаст новое звучание для знаменитой космической саги.

Премьера фильма «Звёздные войны: Истребитель» намечена на 28 мая 2027 года. Главные роли в картине сыграют Райан Гослинг («Барби»), Эми Адамс («Человек из стали»), Мэтт Смит («Дом дракона»), Миа Гот («Эверест») и Аарон Пьер («Ребел-Ридж»).