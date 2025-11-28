Бенедикт Камбербэтч посетит World of Tanks на новогодних праздниках — трейлер

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Студия Wargaming анонсировала традиционный новогодний ивент в игре World of Tanks. В этот раз звездой «Новогоднего наступления — 2026» стал знаменитый актёр Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»).

Видео доступно на YouTube-канале World of Tanks — Official Channel. Права на видео принадлежат Wargaming.

Разработчики также представили трейлер события. В ролике британский артист играет комичного психотерапевта, который принимает в своём кабинете разнообразных клиентов. В один момент в помещение врезается танк из популярной игры, знаменуя начало праздничного события.

Новогодний ивент пройдёт с 1 декабря по 12 января. Игроки смогут выполнять определённые задания, которые будет раздавать сам Бенедикт Камбербэтч. Пользователи также будут получать различные награды.

Авторы World of Tanks ежегодно приглашают на «Новогоднее наступление» различных звёзд кино. Так, в игре уже появлялись Джейсон Стейтем, Милла Йовович и Арнольд Шварценеггер.