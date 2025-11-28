Яркий постер финала восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»

Студия TOHO animation представила постер финальных эпизодов восьмого сезона аниме «Моя геройская академия». Заключительные серии выйдут 29 ноября, 6 декабря и 13 декабря.

Фото: TOHO animation

Восьмой сезон станет завершающим для всего сериала. Заключительные серии завершат главную сюжетную арку, после чего авторы смогут сосредоточиться на спин-оффе и других проектах по культовой манге Кохэя Хорикоси.

«Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символа мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.