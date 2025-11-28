Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Яркий постер финала восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»

Яркий постер финала восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»
Комментарии

Студия TOHO animation представила постер финальных эпизодов восьмого сезона аниме «Моя геройская академия». Заключительные серии выйдут 29 ноября, 6 декабря и 13 декабря.

Фото: TOHO animation

Восьмой сезон станет завершающим для всего сериала. Заключительные серии завершат главную сюжетную арку, после чего авторы смогут сосредоточиться на спин-оффе и других проектах по культовой манге Кохэя Хорикоси.

«Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символа мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.

О другом популярном аниме:
100 метров как одно мгновение: Кэндзи Иваисава — про своё новое аниме «Стометровка»
Эксклюзив
100 метров как одно мгновение: Кэндзи Иваисава — про своё новое аниме «Стометровка»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android