Русский трейлер хоррора «Ловушка для кролика» со звездой «Миллионера из трущоб»

Портал «Кинопоиск» опубликовал русский трейлер фильма «Ловушка для кролика». Хоррор официально выйдет в российском прокате 29 января.

Видео доступно в VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Сюжет картины рассказывает о молодой паре, которая переезжает жить в изолированную хижину. В один момент они находят волшебное кольцо, из-за которого их начинает преследовать злобный ребёнок.

Главную роль в «Ловушке для кролика» сыграл звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель. В фильме также снялись Рози Макьюэн («Чёрное зеркало») и Джейд Крут («Ведьмак»). Режиссёром выступил Брин Чейни («Мориц и дерево»).