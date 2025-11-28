Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Русский трейлер хоррора «Ловушка для кролика» со звездой «Миллионера из трущоб»

Русский трейлер хоррора «Ловушка для кролика» со звездой «Миллионера из трущоб»
Комментарии

Портал «Кинопоиск» опубликовал русский трейлер фильма «Ловушка для кролика». Хоррор официально выйдет в российском прокате 29 января.

Видео доступно в VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Сюжет картины рассказывает о молодой паре, которая переезжает жить в изолированную хижину. В один момент они находят волшебное кольцо, из-за которого их начинает преследовать злобный ребёнок.

Главную роль в «Ловушке для кролика» сыграл звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель. В фильме также снялись Рози Макьюэн («Чёрное зеркало») и Джейд Крут («Ведьмак»). Режиссёром выступил Брин Чейни («Мориц и дерево»).

О другом популярном фильме:
Дженнифер Лоуренс два часа голая сходит с ума. Обзор фильма «Умри, моя любовь»
Дженнифер Лоуренс два часа голая сходит с ума. Обзор фильма «Умри, моя любовь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android