В Super Mario World и другие игры со SNES можно сыграть на кроссовках Nike

Дизайнер Густаво Бонзанини встроил в кроссовки эмулятор консоли SNES. Проект автор создал в честь 35-летия запуска Super Nintendo в Японии.

Видео доступно на YouTube-канале Bonzanini. Права на видео принадлежат Bonzanini.

Бонзанини взял за основу классические кроссовки Nike Air Max 90. Он вставил в язычок обуви небольшую плату Raspberry Pi Zero W, с портом Mini HDMI. Дизайнер также добавил небольшой аналоговый преобразователь, поэтому кроссовки подключаются к телевизору с помощью ретро-кабелей RCA. Кроме того, Густаво улучшил контроллеры Super Nintendo, добавив возможность беспроводного подключения.

Фото: Соцсети Густаво Бонзанини

Новая модель получила название AIR SNES. На ней можно спокойно запускать такие классические игры Nintendo как Super Mario World. При этом автор не планирует выпускать кроссовки в продажу.

