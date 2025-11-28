В России начали блокировать WhatsApp — официально

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения против WhatsApp в РФ. Причиной стало нарушение российского законодательства.

В Роскомнадзоре отметили, что мессенджер используется, в том числе, «для организации и проведения террористических действий на территории страны». В случае, если владельцы приложения продолжат нарушать закон, его полностью заблокируют в России.

WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено.

Первые ограничения для WhatsApp в стране ввели в августе — тогда Роскомнадзор заблокировал аудио и видеозвонки в сервиса. В октябре в ведомстве заявили о неких частичных ограничениях к WhatsApp на вопросы, почему приложение не работает в некоторых южных регионах России.