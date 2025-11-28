«Лучший мультфильм года». Зрители в восторге от «Зверополиса 2»

26 ноября в мировом прокате вышел мультфильм «Зверополис 2» — продолжения популярной картины о городе зверей. Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Toamtoes она получила 96% свежести, но основе свыше тысячи отзывов.

Большинство зрителей хвалят картину за ярких главных героев и красивую анимацию. Видно, что авторы пытались развить идеи первой части, показав всё разнообразие города Зверополиса как с точки зрения визуала, так и со стороны происходящих событий. При этом некоторые ругают ленту за слишком странный сюжет и скучных новых персонажей.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про мультфильм «Зверополис 2»:

«Зверополис 2» очень понравился с самого начала и до конца. Я водил на него всю семью, все в восторге. Не могу поверить, что Disney действительно сделали что-то хорошее за последние годы.

Было здорово увидеть новых персонажей, а развитие сюжета заставляло меня переживать за героев. Концовка просто великолепна. Всегда приятно побаловать семью просмотром хорошего фильма на большом экране.

«Зверополис 2» обязателен к просмотру, потому что он возвращает очарование и юмор первой части, добавляя при этом свежий, захватывающий сюжет. Персонажи забавные, анимация отличная, а идея командной работы и взаимопонимания делает его достойным просмотра для зрителей всех возрастов.

Думаю, это был лучший мультфильм, который я видел в 2025 году, хотя сюжет был немного странный. Думаю, он всё же сохранил дух первого «Зверополиса», и именно поэтому он наполняет зрителей настоящей ностальгией.

В фильме присутствуют несколько избитых персонажей в стиле Disney. В третьем акте он немного затянут, да и главные герои теперь не такие интересные.

«Зверополис 2» вновь рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выясняют, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Картина вышла в мировом прокате спустя девять лет после премьеры первой части.