Сборы фильма «Злая. Часть 2» превысили $ 200 млн

28 ноября сборы фильма «Злая. Часть 2» достигли $ 207 млн в США. Картина занимает второе место в среди лидеров проката, уступая только мультфильму «Зверополис 2».

Учитывая, что сейчас в США проходит пять выходных подряд в честь празднования Дня благодарения, фильм имеет все шансы стать одним из главных хитов 2025 года. По всему миру лента собрала свыше $ 250 млн.

«Злая. Часть 2» выступает прямым продолжением «Сказки о ведьме Запада» 2024 года. Лента рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Картину высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 70% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.