«Хочу сохранить иллюзию». Дети Маколея Калкина не знают, что он играл в «Один дома»

Аудио-версия:
В американском театре Long Beach Terrace выступил во время своего тура звезда культового фильма «Один дома» Маколей Калкин. Он рассказал о просмотре праздничной картины со своими маленькими детьми.

По словам актёра, его детям понравился совместный просмотр «Один дома», но они не узнали своего отца в Кевине. При этом Калкин заявил, что хочет сохранить эту иллюзию как можно дольше.

Это совершенно другой опыт, смотреть «Один дома» вместе с ними. Они понятия не имеют, что я Кевин. Им всего три и четыре года, потому хочу охранить эту иллюзию как можно дольше.

Оригинальный «Один дома» вышел в 1990 году и стал хитом: при бюджете в $ 18 млн фильм собрал в мировом прокате аж $ 476 млн. Со временем картина приобрела культовый статус по всему миру. Вторая часть с подзаголовком «Затерянный в Нью-Йорке» была менее успешной: при таком же бюджете она собрала $ 358 млн по всему миру. Недавно Калкин заявил, что придумал идею для продолжения серии.

Идея продолжения «Один дома»:
Маколей Калкин предложил идею для продолжения «Один дома» — он сыграет злодея
