В 28-м сезоне «Южного парка» показали хитовый шутер Arc Raiders

В 28-м сезоне мультсериала «Южный парк» показали знаменитый экстракшен-шутер ARC Raiders. Видеоигра появилась в четвёртом эпизоде под названием Turkey Trot.

Так, герой сериала по имени Токен в один момент начинает играть в шутер. Авторы игры из Embark Studios рассказали, что создатели «Южного парка» обратились к ним буквально за три дня до выхода эпизода.

В этом году есть за что быть благодарным, но не знаю, как превзойти эту неделю. В понедельник авторы «Южного парка» спрашивали у нас, сможет ли их персонаж сыграть ARC Raiders в предстоящей серии. Во вторник мы предоставили им отснятый материал, а в среду игра уже появилась в эпизоде ​​Turkey Trot 28-го сезона. Как и Токен, думаю, многие из нас просто не могут оторваться от ARC Raiders.

ARC Raiders — эвакуационный шутер, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу. За создание игры отвечает шведская студия Embark, которая состоит из разработчиков шутера The Finals и бывших создателей серии Battlefield.