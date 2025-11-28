tN1R показал пикем ко второму этапу StarLadder Budapest Major — 2025

Игрок состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Андрей tN1R Татаринович показал прогноз на вторую стадию StarLadder Budapest Major — 2025.

Пикем tN1R Фото: tN1R

Пикемы на второй этап мэйджора открылись 28 ноября. Прогноз можно оставить до 29 ноября, когда продолжится чемпионат. Team Spirit же начнёт игры с третьей стадии.

Напомним, в следующую стадию прошли такие команды, как PARIVISION, FaZe Clan, fnatic, B8 Esports, Ninjas in Pyjamas, M80, FlyQuest, Imperial Esports.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.