S1mple вместе с Evelone будут кастить плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025

Стример Вадим Evelone Козаков сообщил, что культовый киберспортсмен Александр s1mple Костылев прилетит на StarLadder Budapest Major — 2025 в качестве кастера.

Козаков отметил, что Костылев присоединится к плей-офф, который пройдёт с 11 по 14 декабря на арене MVM Dome. Трансляция Evelone пройдёт прямо со стадиона.

S1mple выступал на предыдущем мэйджоре под тегом FaZe Clan, где занял пятое—восьмое места и заработал $ 45 тыс. В итоге европейская организация не стала подписывать снайпера, который впоследствии перешёл в BC.Game.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.