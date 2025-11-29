Расписание пятого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня, 29 ноября, начинается вторая стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут по две стартовые игры в формате best-of-1.
Права на трансляцию матчей Starladder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.
Расписание игр Budapest Major 2025 на воскресенье, 29 ноября:
- 15:00. 3DMAX (Европа) — Fnatic (Европа);
- 15:00. Astralis (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
- 16:00. TYLOO (Китай) — PARIVISION (Россия);
- 16:00. Passion UA (Украина) — FaZe Clan (Европа);
- 17:00. Aurora Gaming (Европа) — M80 (США);
- 17:00. NAVI (Украина) — FlyQuest (Австралия);
- 18:00. Team Liquid (Европа) — B8 Esports (Украина);
- 18:00. MIBR (Бразилия) — Imperial Esports (Бразилия);
- 20:00. Тур 2, два матча;
- 21:00. Тур 2, два матча;
- 22:00. Тур 2, два матча;
- 23:00. Тур 2, два матча.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
Комментарии