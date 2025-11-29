«Все говорили, что это будет катастрофа»: Джеймс Франко — о фильме «127 часов»

На итальянском кинофестивале в Турине выступил актёр Джеймс Франко. Он рассказал о знаменитом фильме режиссёра Дэнни Бойла «127 часов», где сыграл главную роль.

По словам артиста, никто изначально не верил в эту картину. Однако Дэнни Бойл был предан проекту до конца, ведь для него это были совершенно новые съёмки — создать историю мужчины, который застрял в скале. Франко отметил, что для него было интересно сниматься в подобном. Всё потому, что приходилось взаимодействовать с природой, а не с другими актёрами.

Все говорили, что фильм будет катастрофой. Потом они поняли, что у Дэнни Бойла была с собой была видеокамера — он буквально разговаривал с ней. Это открыло новый способ рассказать историю. Он не просто сидел молча. Просто отмечу очевидное: обычно, когда снимаешь фильм, у тебя несколько персонажей. Но здесь, поскольку герой заперт в каньоне, взаимодействовать не с кем. Это отличалось от всего, что я когда-либо делал как актёр.

Фильм «127 часов» вышел в кинотеатрах в 2010 году. Сюжет повествует о скалолазе, который проваливается в яму между скалами и застревает там. Ему приходится провести 127 часов без еды и воды, попытавшись каким-то образом выбраться. Картина была номинирована на шесть премий «Оскар». Одну из номинаций получил сам Джеймс Франко, за лучшую мужскую роль.