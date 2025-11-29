Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 5. Групповой этап. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Hollow Knight: Silksong планируют сделать совершенно новую игру

Авторы Hollow Knight: Silksong планируют сделать совершенно новую игру
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Bloomberg взяло интервью у соучредителя студии Team Cherry Ари Гибсона. Он рассказал о планах разработчика после выхода знаменитой хардкорной игры Hollow Knight: Silksong.

По словам Гибсона, авторы сейчас работают над крупным дополнением для метроидвании. После этого авторы хотят заняться абсолютно новым проектом, не связанным со вселенной Hollow Knight. При этом разработчик отметил, что у команды ещё есть идеи для продолжения культовой серии.

Единственное, что действительно меня беспокоит, — смерть. Она не так уж далека, если тратить семь лет на один проект. Так что было бы неплохо сделать ещё несколько игр. Хотя мы также говорили, что эти впечатления всё равно будут связаны с исследованием больших миров, полных странных персонажей и гигантских боссов. Это не значит, что мы не вернёмся к миру Hollow Knight. Но мы также не хотим быть исключительно теми, кто создаёт только Hollow Knight.

Hollow Knight: Silksong вышла в сентябре. Продолжение культовой метроидвании выпустили спустя шесть лет после анонса. Пользователи высоко оценили игру: в Steam проект получил 89% положительных отзывов.

Как хардкорную метроидванию прошли на саксофоне:
Видео
Хардкорную Hollow Knight: Silksong прошли на электронном саксофоне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android