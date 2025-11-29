Скидки
StarLadder Budapest Major. День 5. Групповой этап. Стрим А
15:00 Мск
Съёмки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» завершены — выход в России осенью 2026 года

Съёмки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» завершены — выход в России осенью 2026 года
Съёмки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» официально завершены. Об этом сообщила продюсер франшизы Нина Джейкобсон на своей странице в соцсети X.

Таким образом, производство картины заняло почти четыре месяца — съёмки стартовали в начале августа. Предстоящий фильм, как и прошлые картины саги, основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу в середине марта. «Рассвет жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» официально выйдет в России 19 ноября 2026 года — за день до мировой премьеры. Главные роли исполняют Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотит на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступает Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».

Трейлер новых «Голодных игр»:
Первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — выход в России осенью 2026 года
