Стильный постер эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини — выход в России 8 января

Комментарии

Компания Lionsgate представила стильный постер фильма «Горничная». Эротический триллер официально выйдет в России 8 января.

Фото: Lionsgate

Картина выступит экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и расскажет историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Главные роли в «Горничной» сыграли Сидни Суини («Кристи»), Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».

