Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор требует ограничить запрещённый контент в Roblox

Роскомнадзор требует ограничить запрещённый контент в Roblox
В Роскомнадзоре сообщили, что в видеоигровой платформе Roblox продолжают выявлять запрещённый контент. Ведомство с 2019 года отправляет уведомления с требованием ограничить доступ к подобным материалам.

В РКН отметили, что неподобающий контент в Roblox может создать условия и предпосылки для совершения противоправных действий со стороны детей. По данным ведомства, система модерации платформы не способна полностью обеспечить безопасность материалов.

В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий. Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещённым материалам.

Roblox — популярная видеоигровая платформа, на которой доступны не только игры создателей «Роблокс», но и тысячи творений обычных людей: от самых лёгких проектов для детей до полноценных конкурентов шутеров, наподобие Call of Duty.

