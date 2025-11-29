Скидки
Для игры Split Fiction выпустили русскую озвучку
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Mechanics VoiceOve выпустила неофициальную русскую озвучку для знаменитой игры Split Fiction. Дубляж бесплатно доступен для всех желающих.

Видео доступно в VK-группе Mechanics VoiceOver (R.G. MVO). Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOve/EA.

Таким образом, неофициальная озвучка стала доступна для версии Split Fiction на ПК спустя девять месяцев с момента выхода игры — релиз проекта состоялся 9 марта 2025 года. Авторы дубляжа поблагодарили тех, кто поддерживал русский дубляж на протяжении всего времени его создания.

Огромный пласт работы наконец-то позади, и мы очень надеемся, что благодаря нашим стараниям вы получите максимальное удовольствие при прохождении кооперативного экшена Split Fiction полностью на русском языке. Безмерно благодарим студии RavenCat и Kansai за помощь в записи и режиссуре актёров, сам актёрский состав за максимальную отдачу проекту, а также всех тех, кто поддержал проект.

Split Fiction — кооперативная игра от создателей It Takes Two и A Way Out. Проект рассказывает историю начинающих писательниц Мио и Зои, которые вместе попадают в собственные истории — фантастические и фэнтезийные. Проект вышел на ПК, PS5 и Xbox Series, получив высочайшие оценки от геймеров и критиков.

