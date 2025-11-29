Скидки
Вышел трейлер фильма «Голландец» с Кейт Марой — премьера 2 января

Компания Inaugural Entertainment выпустила трейлер фильма «Голландец». Психологический трейлер выйдет 2 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале INAUGURAL ENTERTAINMENT. Права на видео принадлежат Inaugural Entertainment.

Картина основана на одноимённой пьесе Амири Бараки. Сюжет повествует о женатом мужчине по имени Клэй, который встречает незнакомку. Он проводит ночь с ней, изменяя супруге. Однако любовница начинает превращать его жизнь в настоящее испытание.

Главные роли в ленте сыграли Кейт Мара («Марсианин»), Андре Холланд («Больница Никербокер») и Зази Битц («Джокер»). Режиссёром выступил Андре Гейнс — автор фильма «Единственный и неповторимый Дик Грегори».

