Мультфильм «Зверополис 2» собрал рекордные $ 100 млн в Китае за один день

Мультфильм «Зверополис 2» собрал рекордные $ 100 млн в Китае за один день
Аудио-версия:
Комментарии

Мультфильм «Зверополис 2» собрал $ 100 млн в Китае за один день. Такой результат стал рекордным для голливудских картин в китайском прокате.

Предыдущим рекордсменом были «Мстители: Финал», сборы которых в первый день проката в Китае достигли $ 97,5 млн. Анимационная лента имеет все шансы стать самой кассовой картиной 2025 года — ей предрекают сборы в $ 500 млн по всему миру за первые выходные.

«Зверополис 2» вышел в мировом прокате 26 ноября. Картина вновь рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. Они узнают, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Как критики оценили новый «Зверополис»:
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: критики хвалят «Зверополис 2» от Disney
