Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 5. Групповой этап. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION проиграла TYLOO во втором этапе StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

PARIVISION проиграла TYLOO во втором этапе StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

На втором групповом этапе StarLadder Budapest Major 2025 коллектив PARIVISION так и не сумел навязать серьёзную борьбу азиатскому составу TYLOO. Матч на карте Mirage прошёл под полным контролем команды из Китая: уверенная игра, выверенные размены и жёсткие индивидуальные действия позволили TYLOO оформить победу со счётом 13-5, фактически не оставив сопернику пространства для камбэка.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
29 ноября 2025, суббота. 16:10 МСК
TYLOO
Окончен
1 : 0
PARIVISION

После поражения состав Джами Jame Али начинает этап с показателем 0–1, что заметно усложняет их путь в дальнейших встречах. Команде предстоит быстро собраться — следующий раунд стартует 29 ноября в 20:00 мск, и дальнейшая судьба PARIVISION в группе будет зависеть от того, насколько стремительно они смогут перестроить свою игру.

Напомним, StarLadder Budapest Major 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В турнире участвуют 32 команды, которые сражаются за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.

PARIVISION прошла во вторую стадию StarLadder Budapest Major
PARIVISION прошла во вторую стадию StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android