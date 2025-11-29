PARIVISION проиграла TYLOO во втором этапе StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

На втором групповом этапе StarLadder Budapest Major 2025 коллектив PARIVISION так и не сумел навязать серьёзную борьбу азиатскому составу TYLOO. Матч на карте Mirage прошёл под полным контролем команды из Китая: уверенная игра, выверенные размены и жёсткие индивидуальные действия позволили TYLOO оформить победу со счётом 13-5, фактически не оставив сопернику пространства для камбэка.

После поражения состав Джами Jame Али начинает этап с показателем 0–1, что заметно усложняет их путь в дальнейших встречах. Команде предстоит быстро собраться — следующий раунд стартует 29 ноября в 20:00 мск, и дальнейшая судьба PARIVISION в группе будет зависеть от того, насколько стремительно они смогут перестроить свою игру.

Напомним, StarLadder Budapest Major 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В турнире участвуют 32 команды, которые сражаются за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.