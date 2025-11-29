Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 5. Групповой этап. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

77-летняя Бабушка Ольга номинирована на международную премию по CS 2

77-летняя Бабушка Ольга номинирована на международную премию по CS 2
Комментарии

Опытная бабушка с солидным стажем на Twitch снова удивила мир киберспорта: её эйс на Dust ll — где она встала у «ямы» на «лонгу» и хладнокровно положила пятерых соперников из M4A1-S — ворвался в топ Reddit и теперь претендует на один из главных трофеев сезона.

Ольга Ивановна стримит с 2021 года. В профиле она шутит, что во время игры «забывает обо всём».

Номинация NNYS

Номинация NNYS

Фото: NNYS

На счету i_olga — более 221 тысячи подписчиков и не один результативный хайлайт: подобный эйс она уже оформляла в августе 2024-го, на той же карте Dust ll. Помимо Counter-Strike 2, бабушка проводит трансляции по Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другим играм.

Россиянин FL4MUS присоединился к составу OG по CS 2
Россиянин FL4MUS присоединился к составу OG по CS 2 на правах аренды
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android