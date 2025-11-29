77-летняя Бабушка Ольга номинирована на международную премию по CS 2

Опытная бабушка с солидным стажем на Twitch снова удивила мир киберспорта: её эйс на Dust ll — где она встала у «ямы» на «лонгу» и хладнокровно положила пятерых соперников из M4A1-S — ворвался в топ Reddit и теперь претендует на один из главных трофеев сезона.

Ольга Ивановна стримит с 2021 года. В профиле она шутит, что во время игры «забывает обо всём».

Номинация NNYS Фото: NNYS

На счету i_olga — более 221 тысячи подписчиков и не один результативный хайлайт: подобный эйс она уже оформляла в августе 2024-го, на той же карте Dust ll. Помимо Counter-Strike 2, бабушка проводит трансляции по Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другим играм.