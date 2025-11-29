Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун назвала любимый сезон сериала

Издание Vanity Fair взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Она составила свой топ из сезонов мистического шоу, от худшего к лучшему.

На первое место актриса поставила первый сезон «Очень странных дел», назвав его самым любимым. Вторую позицию заняло пятое продолжение шоу, которое стартовало на стриминговом сервисе Netflix 27 ноября. Худшим Милли Бобби Браун считает второй сезон, вышедший в октябре 2017 года.

Рейтинг сезонов сериала «Очень странные дела» от Милли Бобби Браун:

Первый сезон; Пятый сезон; Третий сезон; Четвёртый сезон; Второй сезон.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным для всего сериала. На Netflix уже вышло четыре первых эпизода. Премьера следующих трёх серий состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.