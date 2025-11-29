Автор GTA и Red Dead Redemption Дэн Хаузер рассказал о причине ухода из Rockstar

Британская радиостанция BBC Radio 4 взяла интервью у бывшего сценариста компании Rockstar Дэна Хаузера. Он рассказал о причине, по которой покинул игровую студию.

Один из создателей GTA заявил, что проекты компании стали слишком большими и на их создание уходило много времени. Хаузер устал заниматься подобными играми, потому после выхода Red Dead Redemption 2 решил уйти и заняться чем-то попроще.

Я думаю, масштабы последних игр Rockstar выходят за рамки всякого воображения. Я ушёл, потому что проекты были очень длинными и сложными, и на их создание уходило много времени. 450 000 строк диалогов и столько же других деталей, которые пытаются собраться вместе. Это огромный производственный опыт. Он поглощает всё твоё время на протяжении многих лет, и я не уверен, что смог бы ещё раз участвовать в подобных проектах.

Дэн Хаузер сейчас работает над двумя играми в собственной студии Absurd Ventures. Одна из них представляет собой антиутопию в другой вселенной, другая — комедию в отрытом мире. Над проектами трудятся бывшие сценаристы Rockstar Майкл Ансворт и Лазло Джонс.