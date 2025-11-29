Скидки
StarLadder Budapest Major. День 5. Групповой этап. Стрим А
15:00 Мск
Сериал Полярный, 5 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 5-го сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
1 декабря стартует пятый сезон комедийного сериала «Полярный». В этот раз Витю Мясника ждут новые сюрпризы — пока он пытается открыть горнолыжный курорт, в его жизни появляются взрослый сын и знакомый по прежней жизни криминальный авторитет, вышедший из тюрьмы. Главную роль вновь сыграл Михаил Пореченков. Пятый сезон станет финальным для всего шоу.

Всего в сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 9 декабря.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Полярный»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 декабря
2-я серия1 декабря
3-я серия2 декабря
4-я серия2 декабря
5-я серия3 декабря
6-я серия3 декабря
7-я серия4 декабря
8-я серия4 декабря
9-я серия8 декабря
10-я серия8 декабря
11-я серия9 декабря
12-я серия9 декабря
