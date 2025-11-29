Расписание выхода 5-го сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
1 декабря стартует пятый сезон комедийного сериала «Полярный». В этот раз Витю Мясника ждут новые сюрпризы — пока он пытается открыть горнолыжный курорт, в его жизни появляются взрослый сын и знакомый по прежней жизни криминальный авторитет, вышедший из тюрьмы. Главную роль вновь сыграл Михаил Пореченков. Пятый сезон станет финальным для всего шоу.
Всего в сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 9 декабря.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Полярный»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 декабря
|2-я серия
|1 декабря
|3-я серия
|2 декабря
|4-я серия
|2 декабря
|5-я серия
|3 декабря
|6-я серия
|3 декабря
|7-я серия
|4 декабря
|8-я серия
|4 декабря
|9-я серия
|8 декабря
|10-я серия
|8 декабря
|11-я серия
|9 декабря
|12-я серия
|9 декабря
