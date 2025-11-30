Скидки
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
Вторая половина пятого сезона «Очень странных дел» покажет воспоминания Векны и Россию

Издание Variety взяло интервью у одного из авторов сериала «Очень странные дела» Мэтта Даффера. Он рассказал о предстоящей второй половине пятого сезона проекта.

По словам шоураннера, следующие серии покажут воспоминания главного злодея Векны. Кроме того, сюжетная линия будет связана с Россией.

Во второй половине сезона будут показаны воспоминания Векны. Именно так мы называем нашу новую сюжетную линию о России, потому что в ней очень мало персонажей. Мы очень довольны тем, как она вписывается в другие сюжетные линии.

Сейчас на стриминговом сервисе Netflix доступны первые четыре серии пятого сезона «Очень странных дел». Премьера следующих трёх эпизодов состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.

О начале финального сезона:
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
