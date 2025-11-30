Скидки
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Трейлер рождественской комедии «Боже. Как. Смешно» с Мишель Пфайффер — выход 3 декабря

Компания Amazon представила трейлер фильма «Боже. Как. Смешно». Рождественская комедия выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 3 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет картины рассказывает о Клэр Клостер — заботливой маме, которая способна объединять свою большую семью во время праздников. Однако в предстоящее рождество её дети и муж забывают о ней. Тогда героиня отправляется в своё праздничное приключение, чтобы не участвовать в семейном хаосе.

Главные роли в комедии сыграли Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом»), Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»), Хлоя Грейс Морец («Пипец») и Джейсон Шварцман («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступил
Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).

