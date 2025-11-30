Скидки
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
«Годзилла» получит аниме-сериал — первый кадр

На фестивале Asia Singapore — 2025 студия TOHO Animation объявила о работе над аниме-сериалом о знаменитом монстре Годзилле. Авторы также представили первый кадр предстоящего шоу.

Фото: TOHO Animation

Сюжет расскажет о мальчике, который обладает силой Годзиллы — он способен покрывать своё тело чешуей и выпускать энергию. Авторы аниме рассказали, что сериал передаст страхи и надежды современной эпохи.

Дата выхода проекта пока неизвестна. Созданием аниме занимается студия Orange, которая уже работала над другим сериалом по вселенной под названием «Годзилла: Сингулярность» 2021 года. Ранее про гигантского монстра выходило с 2017 по 2018 года три полнометражных аниме для стримингового сервиса Netflix: «Планета чудовищ», «Пожирающий планету» и «Город на грани битвы».

