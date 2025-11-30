Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В китайскую онлайн-игру Where Winds Meet сыграло 9 млн человек за две недели

В китайскую онлайн-игру Where Winds Meet сыграло 9 млн человек за две недели
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская студия Everstone сообщила об успехах своей игры Where Winds Meet — популярного многопользовательского экшена-RPG. За более чем две недели с момента выхода в проект сыграло 9 млн человек. Авторы поблагодарили пользователей за интерес к проекту.

Фото: Everstone

Ветер поднимается в бамбуковом лесу, и с мечом в руке мы вступаем в Цзянху. Девять миллионов странников покинули наше скромное жилище среди бамбука. Спасибо.

Учитывая, что игра бесплатна на всех платформах, такой результат был ожидаемым. Сейчас в Steam у игры 88% положительных отзывов. Больше всего пользователи хвалят проработанную боевую систему, а также красивую графику.

Where Winds Meet погружает игроков в средневековый Китай, где происходит падение крупных династий. Персонажам предстоит использовать боевые искусства, чтобы выжить. Игра доступна на PlayStation 5 и в Steam, но без русской локализации.

О другой популярной видеоигре:
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android