Сборы «Иллюзии обмана 3» в России достигли 1,3 млрд рублей

30 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 1,3 млрд рублей. Картина уже более двух недель остаётся лидером российского проката — премьера ленты состоялась 13 ноября.

Фото: ЕАИС

Третья часть знаменитой серии продолжает истории «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Герои вновь демонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев в триквеле вновь воплотили на экране Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Морган Фриман («Тёмный рыцарь»). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».