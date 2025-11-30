Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

CD Projekt планирует выпустить новую трилогию «Ведьмака» в ближайшие шесть лет

Соруководитель компании CD Projekt Red Михаил Новаковски заявил о планах на развитие видеоигровой франшизы «Ведьмак». Глава студии рассказал, что авторы планируют выпустить новую трилогию в ближайшие шесть лет.

Новаковски отметил, что релиз «Ведьмака 4» должен состоятся в конце 2027 года. После этого разработчики будут ускоряться, выпуская следующие части раз в три года. Созданию игр помогут движок Unreal Engine 5 и повторное использование различных элементов проекта.

Наши планы остаются прежними — выпустить новую трилогию за шесть лет. Это значит, что период разработки между частями будет значительно короче.

События четвёртого «Ведьмака» развернутся спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Главным героем игры станет «Цирилла — приёмный ребёнок Геральта из Ривии». Будущий проект положит начало новой трилогии, которая расскажет о приключениях юной ведьмачки.