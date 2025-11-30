Драма «Походу любовь» вышла онлайн — фильм выиграл награды в Англии и США

30 ноября состоялся цифровой релиз популярной драмы 2025 года «Походу любовь». Картина доступна для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах Kion, Wink, «Иви» и Okko.

Сюжет ленты повествует о молодой девушке, которая отправляется в свою первую поездку в Санкт-Петербург. Путешествие превращается в настоящее приключение с её другом-музыкантом и художником.

Главные роли в картины сыграли Анна Завтур («Лихие»), Кузьма Котрелёв («Дети перемен») и Сергей Горошко («Майор Гром»). Режиссёром выступила Яна Климова-Юсупова — автор фильма «Слишком хорошая Анна». Драма «Походу любовь» выиграла множество наград на кинофестивалях в Англии и США.