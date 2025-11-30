Расписание выхода сериала «Покинутые» от автора «Сынов анархии»
4 декабря состоится премьера сериала «Покинутые» от автора знаменитого шоу «Сыны анархии» Курта Саттера. Сюжет проекта разворачивается в США 1854 года. В центре истории две противоборствующие семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города. Главные роли сыграли Лина Хиди («Игра престолов») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»).
В первый сезон войдёт 10 серий — все они выйдут в один день на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Покинутые»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 декабря
|2-я серия
|4 декабря
|3-я серия
|4 декабря
|4-я серия
|4 декабря
|5-я серия
|4 декабря
|6-я серия
|4 декабря
|7-я серия
|4 декабря
|8-я серия
|4 декабря
|9-я серия
|4 декабря
|10-я серия
|4 декабря
