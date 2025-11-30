Скидки
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Сериал Покинутые, 1 сезон, Netflix (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Покинутые» от автора «Сынов анархии»
Комментарии

4 декабря состоится премьера сериала «Покинутые» от автора знаменитого шоу «Сыны анархии» Курта Саттера. Сюжет проекта разворачивается в США 1854 года. В центре истории две противоборствующие семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города. Главные роли сыграли Лина Хиди («Игра престолов») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»).

В первый сезон войдёт 10 серий — все они выйдут в один день на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Покинутые»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 декабря
2-я серия4 декабря
3-я серия4 декабря
4-я серия4 декабря
5-я серия4 декабря
6-я серия4 декабря
7-я серия4 декабря
8-я серия4 декабря
9-я серия4 декабря
10-я серия4 декабря
