Мессенджер Max заместил WhatsApp в России — депутат Госдумы

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал о работе WhatsApp в России. По словам депутата, работа по импортозамещению мессенджера успешно завершается.

Сергей Боярский заявил, что российская платформа Max стремительно развивается. Благодаря этому он не видит смысла продолжать использовать WhatsApp.

Я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской компании и её мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения против WhatsApp в РФ. В ведомстве заявили, что мессенджер используется в том числе «для организации и проведения террористических действий на территории страны». В случае, если владельцы приложения продолжат нарушать закон, его полностью заблокируют в России.