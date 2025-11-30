Скидки
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Мессенджер Max заместил WhatsApp в России — депутат Госдумы

Мессенджер Max заместил WhatsApp в России — депутат Госдумы
Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал о работе WhatsApp в России. По словам депутата, работа по импортозамещению мессенджера успешно завершается.

Сергей Боярский заявил, что российская платформа Max стремительно развивается. Благодаря этому он не видит смысла продолжать использовать WhatsApp.

Я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской компании и её мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения против WhatsApp в РФ. В ведомстве заявили, что мессенджер используется в том числе «для организации и проведения террористических действий на территории страны». В случае, если владельцы приложения продолжат нарушать закон, его полностью заблокируют в России.

В России начали блокировать WhatsApp — официально
