Расписание выхода сериала «Спартак: Дом Ашура»
5 декабря стартует сериал «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата. Шоураннером проекта выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».
В сериал войдёт 10 серий — они будут выходить на канале Starz каждую пятницу. Премьера финального эпизода состоится 30 января.
Расписание выхода сериала «Спартак: Дом Ашура»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 декабря
|2-я серия
|5 декабря
|3-я серия
|12 декабря
|4-я серия
|19 декабря
|5-я серия
|26 декабря
|6-я серия
|2 января
|7-я серия
|9 января
|8-я серия
|16 января
|9-я серия
|23 января
|10-я серия
|30 января
О другом популярном сериале:
Комментарии