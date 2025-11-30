Скидки
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Сериал Спартак Дом Ашура, 1 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Спартак: Дом Ашура»
5 декабря стартует сериал «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата. Шоураннером проекта выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».

В сериал войдёт 10 серий — они будут выходить на канале Starz каждую пятницу. Премьера финального эпизода состоится 30 января.

Расписание выхода сериала «Спартак: Дом Ашура»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 декабря
2-я серия5 декабря
3-я серия12 декабря
4-я серия19 декабря
5-я серия26 декабря
6-я серия2 января
7-я серия9 января
8-я серия16 января
9-я серия23 января
10-я серия30 января
