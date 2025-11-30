Скидки
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован WINLINE EPIC Standoff 2 New Year Bounty с призовым фондом 1,5 млн рублей

Анонсирован WINLINE EPIC Standoff 2 New Year Bounty с призовым фондом 1,5 млн рублей
Epic Esports Events и WINLINE объявили заключительный турнир года по Standoff 2 — WINLINE EPIC Standoff 2 New Year Bounty. Соревнование пройдёт с 6 по 21 декабря, а победитель заберёт весь призовой фонд — 1,5 млн. рублей.

Турнир начнется 6 декабря открытой квалификацией, которая пройдёт в однодневном формате. Зарегистрировать команду можно на платформе VK Play. К победителю отборочного этапа в группе присоединятся семь приглашенных коллективов — они сыграют по швейцарской системе в матчах best-of-3 с 8 по 14 декабря.

С 16 по 18 декабря четыре сильнейшие команды выйдут в Round Robin. Победитель этого мини-тура сразу попадёт в гранд-финал. Команды, занявшие второе и третье места, разыграют оставшийся слот 20 декабря в формате best-of-5.

Гранд-финал состоится 21 декабря, где две лучшие команды определят чемпиона и обладателя всего призового фонда.

Турнир проходит при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Студия RuHub будет освещать матчдэи, начиная с группового этапа. Следить за новостями можно в соцсетях Epic Esports Events и RuHub.

