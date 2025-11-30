Скидки
3DMAX разгромила Passion UA на втором этапе мэйджора по CS 2

Комментарии

3DMAX победила Passion UA на втором этапе StarLadder Budapest Major — 2025, взяв верх на карте Train со счётом 13:3. Благодаря этому французский коллектив улучшил своё положение в турнирной таблице и вышел на показатель 2-1, приблизившись к выходу в третью стадию.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Passion UA
Окончен
0 : 1
3DMAX

Для состава Джони JT Теодосиу это уже второе поражение. Команда оказалась на грани вылета с мэйджора. Следующий матч коллектив проведёт 1 декабря в корзине 1-2.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.

