3DMAX разгромила Passion UA на втором этапе мэйджора по CS 2

3DMAX победила Passion UA на втором этапе StarLadder Budapest Major — 2025, взяв верх на карте Train со счётом 13:3. Благодаря этому французский коллектив улучшил своё положение в турнирной таблице и вышел на показатель 2-1, приблизившись к выходу в третью стадию.

Для состава Джони JT Теодосиу это уже второе поражение. Команда оказалась на грани вылета с мэйджора. Следующий матч коллектив проведёт 1 декабря в корзине 1-2.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.