Стильные постеры второй половины пятого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал постеры второй половины пятого сезона «Очень странные дела». На них изображены Макс Мэйфилд, которую сыграла Сэди Синк, и Мистер Что-то, сыгранный Джейми Кэмпбеллом Бауэром.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Авторы шоу рассказали, что во второй половине сериала покажут воспоминания главного злодея.

Первые четыре серии уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Netflix. Следующие три эпизода выйдут в ночь на 26 декабря, а премьера большого финала состоится 1 января.