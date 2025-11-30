Скидки
Сборы фильма «Злая. Часть 2» достигли $ 390 млн

По итогам вторых выходных сборы фильма «Злая. Часть 2» достигли $ 390 млн по всему миру. Картина занимает второе место среди лидеров проката в местных чартах, уступая лишь мультфильму «Зверополис 2».

На большие сборы повлияли в том числе длинные выходные, которые проходили в США в честь празднования Дня благодарения. «Злая. Часть 2» уже показала самый крупный старт среди мюзиклов в международном прокате. Учитывая, что бюджет фильма составляет $ 165 млн, ему осталось около $ 40 млн, чтобы окупиться.

«Злая. Часть 2» выступает прямым продолжением «Сказки о ведьме Запада» 2024 года. Лента рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

