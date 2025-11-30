Скидки
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION победила Aurora Gaming во второй стадии StarLadder Budapest Major — 2025

PARIVISION победила Aurora Gaming во второй стадии StarLadder Budapest Major — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

PARIVISION одолела топ-5 команду Aurora Gaming в рамках второго группового этапа на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Коллектив Джами Jame Али победила на карте Overpass со счётом 13:11.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
30 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Aurora Gaming
Окончен
0 : 1
PARIVISION

Лучшим в составе российской команды стал Владислав xiELO Лысов с K/D 22-13 и рейтингом 1,49. После победы PARIVISION заработала 51 VRS-очко и поднялась на 18-е место в мировом рейтинге.

Сейчас PARIVISION находится в одном матче от выхода в третью стадию мэйджора. Серия в формате best-of-3 пройдёт 1 декабря, противник определится позже.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.

