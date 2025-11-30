Скидки
Мультфильм «Зверополис 2» стартовал с гигантских $ 550 млн — благодаря Китаю

По итогам первого уикенда сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли $ 556 млн. Сиквел анимационного проекта Disney уже входит в десятку самых кассовых фильмов 2025 года, опережая «Фантастическую четвёрку» и вплотную приблизившись к восьмой «Миссии невыполнима».

На стартовые сборы ленты повлияла популярность в Китае — за первые выходные страна принесла около $ 272 млн. Это лучший китайский запуск в истории Голливуда: предыдущий рекорд принадлежал «Мстителям: Финал». Сейчас «Зверополису 2» предрекают достижение отметки в $ 1 млрд в ближайшие недели, финальная касса будет зависеть от популярности проекта в мировых кинотеатрах на новогодних праздниках.

Сюжет «Зверополиса 2» вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

