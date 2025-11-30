FlyQuest покинула StarLadder Budapest Major — 2025 после разгрома от Astralis

Astralis разгромила FlyQuest на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 13:5 на Mirage и 13:11 на Overpass.
Датский коллектив вышел в сетку 1-2, в то время как FlyQuest закончила выступление на мэйджоре со счётом 0:3. На своём пути команда Джошуа INS Поттера сыграла против Natus Vincere, 3DMAX и Astralis соответственно. За топ 23-24 коллектив заработал $ 10 тыс.
Коллектив из Дании в следующем раунде встретится с другой командой со статистикой 1-2 по матчам. Расписание появится позже.
StarLadder Budapest Major 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.