Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

M0NESY выйдет на сцену мэйджора с подарком от Evelone — AWP Gungnir за $ 280 тыс.

M0NESY выйдет на сцену мэйджора с подарком от Evelone — AWP Gungnir за $ 280 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

Илья m0NESY Осипов показал новый скин для AWP, с которым выступит на третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025. Перед стартом матчей игрок Team Falcons получил подарок от стримера Вадима Evelone192 КозаковаAWP Gungnir с holo-наклейками iBUYPOWER (IEM Katowice 2014) в состоянии «Прямо с завода». Рыночная стоимость такого экземпляра превышает $ 280 тыс.

М0NESY поделился подарком у себя в телеграм-канале и лаконично подписал фото:

Спасибо 192.

Фото: m0NESY

Team Falcons начнёт выступление 4 декабря. Первый матч пройдёт в формате best-of-1, соперник определится ближе к старту стадии.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.

Материалы по теме
Falcons в отличной форме перед мэйджором по CS 2: m0NESY оформил эйс на Inferno
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android