Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

M0NESY выйдет на сцену мэйджора с подарком от Evelone — AWP Gungnir за $ 280 тыс.

Илья m0NESY Осипов показал новый скин для AWP, с которым выступит на третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025. Перед стартом матчей игрок Team Falcons получил подарок от стримера Вадима Evelone192 Козакова — AWP Gungnir с holo-наклейками iBUYPOWER (IEM Katowice 2014) в состоянии «Прямо с завода». Рыночная стоимость такого экземпляра превышает $ 280 тыс.

М0NESY поделился подарком у себя в телеграм-канале и лаконично подписал фото:

Спасибо 192.

Фото: m0NESY

Team Falcons начнёт выступление 4 декабря. Первый матч пройдёт в формате best-of-1, соперник определится ближе к старту стадии.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.