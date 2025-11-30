Скидки
17:00 Мск
FaZe Clan прошла в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025

FaZe Clan прошла в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Несмотря на трудный первый этап StarLadder Budapest Major — 2025, у FaZe Clan получилось пробиться уже в третью стадию мэйджора после трёх побед подряд. Европейский клуб одолел Ninjas in Pyjamas со счётом 2:0 —16:12 на Inferno и Nuke.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
30 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
FaZe Clan
Окончен
2 : 0
Ninjas in Pyjamas

На первой карте команда Финна karrigan Андерсена оформила камбэк со счёта 2:9 до 16:12. Кроме того, в обоих картах отличную игру показал Рассел Twistzz Ван Далкен, который закончил серию с K/D 54-35 и рейтингом 1.36. Новичок состава Якуб jcobbb Пьетрушевский также завершил серию с положительным K/D.

Теперь FaZe Clan предстоит готовиться к третьей стадии, где сыграют уже топовые команды. Она начнётся 4 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.

