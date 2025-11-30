Российская Team Yandex сыграет в плей-офф BLAST Slam V по Dota 2

Team Yandex обыграла Xtreme Gaming в матче за выход в плей-офф BLAST Slam V по Dota 2. Встреча закончилась со счётом 2:1. Команда Алимжана Watson Исламбекова прошла в плей-офф турнира.

Первую карту с полной уверенностью забрала Xtreme Gaming со счётом 31:11. Однако в последующих двух серию вела уже российская команда и разгромила китайскую команду (35:17 и 31:26).

В то же время коллектив Вана Ame Чуньюя завершил выступление на чемпионате, заняв 7-10-е место и заработав $ 6,25 тыс. Начало плей-офф запланировано на 5 декабря, на 9:00 по Москве.

BLAST Slam V проходит с 25 ноября по 7 декабря в онлайне и офлайне. 12 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.