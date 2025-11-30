NAVI вышла в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Natus Vincere разгромила B8 Esports во втором этапе StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:6 на Train и 13:8 на Mirage.

Коллектив Игоря w0nderful Жданова прошёл в следующую стадию без единого поражения, закончив нынешний этап со статистикой 3-0. B8 Esports же отправляется в сетку 2-1. Отметим, что Жданов и Валерий b1t Ваховский стали лучшими игроками стадии на момент третьего раунда, закончив стадию с рейтингом 1,77 и 1,56 соответственно.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.