Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 6. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NAVI вышла в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

NAVI вышла в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2
Комментарии

Natus Vincere разгромила B8 Esports во втором этапе StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:6 на Train и 13:8 на Mirage.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
30 ноября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
B8

Коллектив Игоря w0nderful Жданова прошёл в следующую стадию без единого поражения, закончив нынешний этап со статистикой 3-0. B8 Esports же отправляется в сетку 2-1. Отметим, что Жданов и Валерий b1t Ваховский стали лучшими игроками стадии на момент третьего раунда, закончив стадию с рейтингом 1,77 и 1,56 соответственно.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.

Материалы по теме
FaZe Clan прошла в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android