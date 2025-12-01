Team Liquid выбила MIBR из StarLadder Budapest Major — 2025

Team Liquid одолела MIBR в матче за выживание на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:5 на Inferno и 19:17 на Mirage.

После двух поражений команда Джонатана EliGE Яблоновски всё же остаётся на мэйджоре. Команда Климентия kl1m Кривошеева, в свою очередь, завершает своё выступление на чемпионате, заняв 23-24-е место и заработав $ 10 тыс. Ранее мэйджор покинула FlyQuest.

Следующие матчи пройдут 1 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.