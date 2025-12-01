Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание седьмого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Расписание седьмого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, продолжается вторая стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Впереди матчи четвёртого раунда, где определятся следующие участники третьего этапа.

Серии проведут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие покинут мэйджор и заработают $ 10 тыс.

Права на трансляцию матчей StarLadder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.

Расписание игр Budapest Major 2025 на понедельник, 1 декабря:

Сетка 2-1:

  • 17:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — PARIVISION (Россия);
  • 19:30. Imperial Esports (Бразилия) — M80 (США);
  • 22:00. B8 Esports (Украина) — 3DMAX (Европа).

Сетка 1-2:

  • 17:00. Fnatic (Европа) — Passion UA (Украина);
  • 19:30. Aurora Gaming (Европа) — Astralis (Европа).
  • 22:00. TYLOO (Китай) — Team Liquid (Европа).

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Материалы по теме
NAVI вышла в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android