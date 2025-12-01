Расписание седьмого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня, 1 декабря, продолжается вторая стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Впереди матчи четвёртого раунда, где определятся следующие участники третьего этапа.
Серии проведут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие покинут мэйджор и заработают $ 10 тыс.
Права на трансляцию матчей StarLadder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.
Расписание игр Budapest Major 2025 на понедельник, 1 декабря:
Сетка 2-1:
- 17:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — PARIVISION (Россия);
- 19:30. Imperial Esports (Бразилия) — M80 (США);
- 22:00. B8 Esports (Украина) — 3DMAX (Европа).
Сетка 1-2:
- 17:00. Fnatic (Европа) — Passion UA (Украина);
- 19:30. Aurora Gaming (Европа) — Astralis (Европа).
- 22:00. TYLOO (Китай) — Team Liquid (Европа).
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
